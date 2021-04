Positif à la Covid-19, Yusuf Yazici est forfait pour PSG / LOSC

Ce samedi après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG et le LOSC s’affronteront dans le choc de cette 31e journée de Ligue 1. Les deux équipes doivent faire face à quelques défections dans leur effectif. Présent dans le groupe pour le déplacement à Paris, l’attaquant turc de Lille, Yusuf Yazici, sera finalement forfait pour cette affiche de Ligue 1. En effet, le club nordiste a fait savoir que son joueur de 24 ans est positif à la Covid-19. “Suite à son dernier test PCR Sars-Cov2, Yusuf Yazici a été confirmé positif. Notre joueur a été aussitôt placé en isolement dans le respect d’un protocole sanitaire adapté”, a communiqué le LOSC via son compte Twitter. Cette saison en Ligue 1, Yusuf Yazici a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives. Pour rappel côté Lillois, Jérémy Pied, Zeki Celik et Xeka sont forfaits pour ce match face aux Parisiens.