Parc des Princes, Mbappé, Marquinhos : les chiffres avant PSG / LOSC

Ce samedi après-midi (17 h sur Canal Plus) un duel de co-leader (63 pts) aura lieu au Parc des Princes entre le PSG et le LOSC, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Un match qui peut s’annoncer déterminant dans la course au titre. Avant cette affiche, le club de la capitale a dévoilé, via son site internet, quelques chiffres autour de cette confrontation entre Parisiens et Lillois.

Les deux formations vont se rencontrer pour la 95e fois en matches officiels toutes compétitions confondues avec un bilan à l’avantage du PSG : 39 victoires, 25 nuls et 30 défaites. De plus, les Rouge et Bleu possèdent une série d’invincibilité de 24 matches sans défaite au Parc des Princes face au LOSC. Le club de la capitale rappelle également que “4 des buts les plus rapides dans le top 5 du PSG en première division ont été inscrits face à Lille : Maxwell au Parc des Princes (26e seconde, le 25 avril 2015), Zlatan Ibrahimovic dans le Nord (27e seconde, le 2 septembre 2012), Nordine Kourichi contre son camp (45e seconde, le 22 octobre 1983) et Safet Susic (48e seconde, le 20 octobre 1990), ces deux derniers buts dans l’antre des Rouge et Bleu.” Cependant, les Parisiens devront mettre fin à leur série actuelle de deux défaites en Ligue 1 au Parc des Princes : l’AS Monaco (0-2) et le FC Nantes (1-2). “Le PSG n’a plus connu une série de 3 revers consécutives à domicile depuis la saison 2007-2008 (Bordeaux 0-2, Rennes 1-3, Lyon 2-3).”

Concernant les statistiques individuelles, Marquinhos pourrait disputer son 200e match en Ligue 1 avec le maillot parisien. “Un seul joueur brésilien a fait mieux avec Paris : Thiago Silva avec 204 matches”, rapporte le PSG sur son site officiel. De son côté, Kylian Mbappé (84 buts en Ligue 1) est à une réalisation de Mustapha Dahleb (85) pour rentrer dans le top 3 des meilleurs buteurs du PSG en championnat, derrière Edinson Cavani (138 buts) et Ibrahimovic (113 buts). Enfin, avec 99 passes décisives Ángel Di María pourrait atteindre la barre symbolique des 100 passes et se rapprocher du record de Safet Susic (103 passes décisives, de 1982 à 1991).