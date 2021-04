PSG / LOSC : Le groupe et le onze de départ possible

C’est un sacré samedi que la 31e journée de Ligue 1 offre après la trêve internationale. Les cinq premiers vont jouer dans trois affiches. L’AS Monaco ouvre la journée en recevant Metz (13h) et l’OL se rendra à Lens (21h). Entre-temps les co-leaders (63 points), le PSG et le LOSC, en auront décousu au Parc des Princes. C’est évidemment le match qui nous intéressera en premier lieu. A quoi ressemblera la feuille de match ? Quel sera le onze de départ du PSG ? Il y a consensus dans la presse sur les choix de Mauricio Pochettino : Keylor Navas derrière les quatre axiaux de l’effectif (Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo), un entrejeu avec Leo Paredes et Gana Gueye, les deux milieux présents à l’entraînement collectif hier, une attaque de feu avec Neymar à la baguette, Kylian Mbappé et Angel Di Maria sur les côtés et Moise Kean en pointe. Rappelons les défections actées au PSG : Letellier, Bernat, Kurzawa, Verratti, Danilo Pereira et Icardi. Côté lillois, Celik, Pied et Xeka sont absents. Sur le côté droit des Dogues, on devrait du coup retrouver Djalo derrière Tim Weah ou Luis Araujo.

31e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 3 avril 2021 à 17 heures au Parc des Princes (Paris) | Arbitre : M. Bastien | Diffuseur : Canal Plus |

PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean Remplaçants : Rico, Dagba, Pembele, Bakker, Florenzi, Herrera, Draxler, Rafinha, Sarabia Entraîneur : Mauricio Pochettino

: Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di Maria, Neymar, Mbappé – Kean LOSC : Maignan – Djalo, Fonte (c), Botman, Reinildo – Weah, R.Sanches, André, J. Bamba – Ikoné, David Remplaçants : Karnezis, Bradaric, Innocenti, Ascone, Soumaré, Araujo, Yazici, Lihadji, Yilmaz Entraîneur : Christophe Galtier

: Maignan – Djalo, Fonte (c), Botman, Reinildo – Weah, R.Sanches, André, J. Bamba – Ikoné, David

Le groupe du PSG (23 éléments) : Navas, Rico, Randriamamy, Dagba, Florenzi, Pembele, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Bakker, Kamara, Paredes, Gueye, Simons, Herrera, Draxler, Rafinha, Di Maria, Neymar, Mbappé, Sarabia, Kean.