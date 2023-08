Hier, le PSG s’est imposé contre Lens (3-1) dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Il lance ainsi sa saison grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Retour en chiffres sur ce succès parisien.

Après deux nuls pour entamer la saison, le PSG recevait Lens hier soir dans le cadre du choc de la troisième journée de Ligue 1. Une rencontre qu’a totalement dominé le club de la capitale, se procurant de très nombreuses occasions. Il aura fallu attendre la toute fin de la première mi-temps pour voir les Parisiens concrétiser leur domination avec le premier but de Marco Asensio sous ses nouvelles couleurs. Kylian Mbappé, déjà buteur lors de la journée précédente, s’est offert un doublé pour offrir une belle victoire contre son dauphin de la saison dernière. Comme depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, les Parisiens ont monopolisé le ballon. Contre les Lensois, le PSG a eu 66,4% de possession de balle. Depuis le début de la saison, il compte désormais 73,7% de possession de balle en moyenne. « Soit 12,8 points de plus que la saison dernière (60,9%)« , avance le PSG sur son site internet.

Zaïre-Emery plus jeune passeur de Ligue 1 du PSG

Titulaire lors des trois matches depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois réalisé une très belle prestation contre Lens. Le titi parisien s’est offert un nouveau record de précocité. Avec sa passe décisive pour Marco Asensio, le titi parisien est devenu le plus jeune passeur décisif en Ligue 1 pour un joueur des Rouge & Bleu depuis qu’Opta analyse la compétition (2006-2007). Pour rappel, la saison dernière, « il était devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à disputer une rencontre officielle en entrant en jeu face à Clermont. Quelques semaines plus tard, il devenait alors le plus jeune joueur de l’histoire parisienne à disputer un match de Ligue des Champions, à l’occasion de la réception du Maccabi Haïfa. Puis, il devenait en janvier dernier le plus jeune joueur de l’histoire du Paris Saint-Germain à commencer un match de Ligue 1, sur le terrain du Stade Rennais FC cette fois-ci. » Double buteur hier, Kylian Mbappé est impliqué dans 200 buts en Ligue 1 depuis qu’il est arrivé au PSG en 2017 (151 buts, 49 passes décisives).