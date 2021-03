100e match, Mbappé, Paredes : les chiffres avant PSG / Nantes

Ce dimanche soir à 21 heures (Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes d’Antoine Kombouaré, en clôture de la 29ème journée de Ligue 1. Face au 19e du championnat, les Rouge et Bleu devront s’imposer afin de poursuivre leur lutte pour le titre de champion de France. Via son site officiel, le club de la capitale a livré quelques statistiques autour de cette affiche de Ligue 1.

Les Parisiens et Nantais vont s’affronter pour la 100ème fois en match officiel. C’est la cinquième équipe à avoir rencontré le plus souvent le PSG après Bordeaux (108 matches), Monaco (105 matches), Lyon (101 matches) et Marseille (100 matches). Face aux Canaris, le PSG possède un bilan largement à son avantage avec 48 victoires, 23 nuls et 28 défaites. Les Parisiens restent notamment sur 13 victoires face aux Nantais en match officiel à domicile, “la seconde plus belle série dans l’histoire du club après les 16 succès face à Bastia (de 1981 à 2001)”, rapporte le site officiel du PSG. La dernière défaite au Parc des Princes remonte au 9 décembre 2002 en Coupe de la Ligue (2-3). Ce dimanche soir, Nantes va jouer son 50e match officiel dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, “seuls Bordeaux (54 matches) et Marseille (50) ont atteint ce cap symbolique.”

Concernant les statistiques individuelles, Kylian Mbappé devrait disputer son 100ème match de Ligue 1 avec le maillot du PSG. En 99 matches de championnat avec les Rouge et Bleu, le champion du Monde 2018 a marqué 82 buts. “Il se rapproche de Dominique Rocheteau (83 buts) et Mustapha Dahleb (85 buts).” De son côté, Leandro Paredes pourrait disputer son 50e match en Ligue 1. Enfin, Ángel Di María pourrait atteindre la barre symbolique des 100 passes décisives. Il en comptablise actuellement 99. Le record du PSG est détenu par Safet Susic (103, de 1982 à 1991).