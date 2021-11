Pour Appadoo, ce PSG ne lui procure aucun plaisir

Le PSG s’est imposé pour la 13e fois de la saison en Ligue 1, cette fois-ci sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (3-1). Menés au score, puis en difficultés à inscrire le but de la victoire, les Parisiens ont de nouveau délivré une performance poussive malgré un bilan comptable proche de l’exceptionnel. Une situation qui inquiète le journaliste Dave Appadoo pour la suite de la saison.

« Je suis forcément frustré par ce PSG… Le bilan comptable ? Encore heureux qu’il soit favorable pour un PSG surarmé en Ligue 1. La vérité, c’est qu’on attend autre chose de cette équipe en terme de production de jeu ! Ils n’ont jamais eu un tel recrutement, c’est peut-être le recrutement le plus ‘Star Wars’ de l’histoire, et le jeu a rarement été aussi décevant… Et on l’a vu quand l’altitude monte, par exemple contre Manchester City, et bien tu es inquiet pour la suite… Cette équipe ne me procure aucun plaisir, si ce n’est deux-trois coups de pattes… Et ce n’est pas suffisant quand tu as de tels joueurs et un tel effectif ! »