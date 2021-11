Inauguration de la PSG Academy au Rwanda

Le Paris Saint-Germain se développe sur et en-dehors du terrain depuis de nombreuses années. Si le club de la capitale ramène les plus grosses stars du football, et s’associe aux plus belles marques au monde, il ne faut pas oublier les actions humanitaires et les initiatives prises aux quatre coins du monde.

Le PSG a inauguré ce lundi 29 novembre, en collaboration avec Visit Rwanda, une toute nouvelle Academy au Rwanda avec la légende Rouge & Bleu, Rai. Axe fort du partenariat entre le Paris Saint-Germain et Visit Rwanda, la PSG Academy de Huye a la spécificité d’être entièrement gratuite et a pour mission de former de futurs talents et d’encourager les jeunes rwandais à jouer au football. 172 enfants, filles et garçons entre 6 et 16 ans, rejoindront le projet de l’Academy pendant une saison. 500 autres enfants de la communauté locale auront l’opportunité de participer à des stages ou à des événements ponctuels afin qu’ils vivent l’expérience Paris Saint-Germain.

Le mythique Rai s’est exprimé suite à cette inauguration : « La création de cette Academy me parle tout particulièrement car elle fait écho à ma propre expérience. À 14 ans, un club de football professionnel m’a donné ma chance après m’avoir repéré dans la rue. À l’époque, il n’y avait pas d’organisations comme celle-ci ! Cette Academy offre à de nombreux jeunes une opportunité fantastique de réaliser leur potentiel. Je suis fier de prendre part à ce projet aujourd’hui et leur souhaite beaucoup de succès pour la suite »