Après sa victoire dans les derniers instants face à la Lyon (2-1), le PSG récidive à Metz (1-2) grâce à Hakimi qui offre à la dernière seconde une 7e victoire en 7 matches de Ligue 1 pour Paris. L’occasion pour Stéphane Bitton, grand amoureux des Rouge et Bleu, de revenir sur la performance du club de la capitale dans son habituel billet d’humeur sur France Bleu.

« Que ce fut difficile, c’était pourtant face à Metz, lanterne rouge de Ligue 1 au coup d’envoi. C’est vrai qu’on attendait mieux mais pour la deuxième fois en 3 jours le PSG s’est imposé dans les arrêts de jeu. (…) Achraf Hakimi a sorti une sacrée épine du pied des parisiens et de leur entraineur Mauricio Pochettino. (…) Je reste quand même sur ma faim, sûrement comme beaucoup de supporters du PSG. La qualité du jeu proposé par les hommes de Pochettino est toujours insuffisante mais je veux rester optimiste, parce qu’il y a un groupe de qualité et qu’à un moment il faudra bien que ça joue, avec ou sans Pochettino. »

L’ancien journaliste de L’Équipe s’est ensuite attardé sur le héros de la soirée du PSG, Achraf Hakimi, auteur d’un doublé : « Parmi la pléiade de stars arrivée cet été au PSG, Hakimi est pour l’instant la meilleure pioche, le plus régulier. (…) Il apporte tellement sur le plan offensif par ses déboulées et par la qualité de ses centres qu’on en oublierait presque que de temps en temps il a des absences défensives. En tout cas avec lui, le PSG tient enfin le latéral droit de très haut niveau qu’il lui manquait. »