Pochettino : « L’équipe a montré du caractère »

Après Lyon dimanche, le PSG s’est une nouvelle fois imposé sur le fil ce soir contre Metz dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Après avoir rapidement ouvert le score, le PSG a été rejoint au score à cinq minutes de la mi-temps. Il aura fallu attendre les dernières secondes et un but d’Achraf Hakimi – son deuxième de la soirée – pour voir le club de la capitale s’imposer. Mauricio Pochettino a tenu à rendre hommage à Keylor Navas, auteur d’une parade salvatrice en toute fin de première mi-temps qui a permis au PSG de ne pas être mené dans ce match.

« On voit que l’équipe se bat jusqu’au bout. Elle a cette capacité de se surpasser, salue l’entraîneur argentin en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Je suis content de cela. L’équipe a montré du caractère. On a fait un bon début de match, on a dominé, on s’est créé des occasions contre un adversaire physique, qui joue bien les transitions et va très vite de la défense à l’attaque comme sur cette action où Keylor nous sauve. Un des objectifs est de maintenir ce niveau et ce rythme pendant toute la partie. Hakimi ? Je suis très content pour lui, c’est un très bon garçon. Il nous apporte beaucoup, pas seulement des buts. Ce qu’il travaille dans son couloir, défensivement et offensivement.«