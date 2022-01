Pour Bodmer, les changements du PSG ont fait la différence

Ce dimanche soir, le PSG a obtenu le match nul sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-1) en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Mené rapidement au score, le club de la capitale a pu compter sur des entrées décisives d’Édouard Michut et Thilo Kehrer. L’international allemand a repris victorieusement un centre du Titi. Des changements qui ont apporté une nouvelle dynamique aux Rouge & Bleu, comme l’a rapporté Mathieu Bodmer au micro de Prime Video.

« Lyon a eu la balle de 2-0 notamment sur l’action de Moussa Dembélé et la frappe d’Houssem Aouar juste après. Pour moi, le tournant du match c’est le replacement de Verratti devant la défense, les sorties d’Herrera et Paredes et l’entrée des jeunes joueurs Michut et Simons puis Kehrer en latéral droit. Le PSG est allé presser beaucoup plus haut et a eu beaucoup plus de monde dans la surface pour créer des occasions et égaliser fort logiquement. En tous les cas, Verratti n’est pas un 10. Le PSG a la possession comme d’habitude (68%). En nombre de tirs, c’est Lyon qui a le plus cadré (4 tirs cadrés sur 11 contre 3/15 pour le PSG). Ils ont eu plusieurs situations avec des grosses défenses de Marquinhos sur Aouar et Cherki. Et puis derrière, le PSG égalise logiquement avec Kehrer, mais il y a encore pas mal de travail pour être beaucoup plus dangereux offensivement. »