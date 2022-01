Verratti : « Je pense que le résultat global est mérité »

Marco Verratti a vécu deux mi-temps totalement différentes. Placé un peu plus haut sur le terrain après le but rapide de Lyon, le milieu de terrain du PSG a retrouvé un poste de numéro 6 au moment de l’entrée en jeu des titis Xavi Simons et Edouard Michut. On a alors retrouvé le Marco Verratti que l’on connaît (noté 6 par la rédaction de CS) et les Rouge & Bleu ont réussi à arracher le match nul dans le dernier quart d’heure, une spécialité parisienne. Verratti estime que le match nul est le reflet du choc de la 20e journée de Ligue 1.

« Je pense que c’était un très bon match entre deux grandes équipes. Il y avait beaucoup de bons joueurs sur le terrain. On a pris un but très tôt, après on a continué à jouer, à se créer des occasions, et je pense que le résultat global est mérité, assure Verratti au micro de PSG TV. Même si je me dis que si le ballon de Kylian était rentré, on aurait gagné (le coup franc sur le poteau, ndlr)… Je pense que c’était un bon match, un match que les gens ont dû apprécier aussi. »