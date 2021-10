Pour Dhorasoo, Haaland pourrait être très bien pour le PSG

Ce matin, la Gazzetta dello Sport expliquait que si jamais Kylian Mbappé devait quitter le PSG l’été prochain, la priorité absolue des dirigeants parisiens serait de recruter Erling Haaland. L’attaquant norvégien du Borussia Dortmund pourrait changer d’air l’été prochain. Pour Vikash Dhorasoo, Haaland peut très bien s’inscrire dans le collectif du PSG.

« Suarez a joué avec Messi et Neymar au Barça. C’est un vrai attaquant, costaud et ça marche en fait. Haaland – qui est un peu le style de Suarez – et qui a un style un peu différent, qui n’est pas un joueur de petit espace, dribbleur, qui est plus puissant comme Suarez, ça peut marcher. Ce sera aussi un joueur qui travaillera beaucoup pour l’équipe. Le faire venir et changer un peu de style avec plus de variété, parce qu’aujourd’hui c’est un peu stéréotypé avec trois joueurs qui veulent le ballon et dribbler, assure l’ancien Parisien dans l’Equipe de Greg. Ils n’auront pas de mal à jouer contre des équipes regroupées avec lui ou Mbappé. Après, sur les centres et les coups de pied arrêtés il peut apporter beaucoup. Et il va travailler beaucoup plus que les trois autres. Ça peut être très bien pour Paris.«