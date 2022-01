Pour Domenech, ce « n’est pas un nul chanceux » pour le PSG

Le PSG a une nouvelle fois été mené au score – la neuvième fois en Ligue 1 cette saison – contre Lyon hier. Mais comme depuis le début de la saison, les Parisiens ont réussi à revenir au score et éviter une défaite (1-1). Malgré la possession de balle, les Rouge & Bleu ont eu du mal à contourner le bloc lyonnais et c’est encore une fois montré maladroit dans le dernier geste. Pour Raymond Domenech, le match nul entre Lyon et le PSG n’est pas chanceux pour Paris.

« Moi je dis que ce n’est pas chanceux pour le PSG. Globalement, Paris a eu la maîtrise du jeu, ils ont eu des occasions, analyse Domenech sur le plateau de l’Equipe du Soir. Il y a eu deux frappes sur le poteau. Oui, Lyon a eu des contres et aurait pu marquer à un moment ce deuxième but. Mais Navas est là, il a fait les arrêts qu’il fallait. Ça, ce n’est pas de la chance, c’est la qualité de l’équipe qui fait qu’il y a une équipe qui arrive à s’en sortir. J’ai trouvé que l’entrée des jeunes a apporté quelque chose justement. Ce n’est pas de la chance, il a provoqué quelque chose dans l’autre sens.«