Bosz : « On a eu des occasions pour marquer le deuxième »

Lyon a rapidement ouvert le score – par l’intermédiaire de Lucas Paqueta – avant de se procurer plusieurs occasions pour aggraver la marque. Mais les Lyonnais sont tombés sur un grand Keylor Navas (noté 6,5 par la rédaction de CS) ou en péchant dans le dernier geste. Le PSG a finalement égalisé dans le dernier quart d’heure grâce à un but de Thilo Kehrer. Peter Bosz, le coach lyonnais, a aimé la première mi-temps de son équipe.

« Sans le ballon, on a bien défendu, on était dans un bloc médian, même bas. Quand on avait le ballon, on l’a très vite perdu mais on a quand même eu des occasions pour marquer le deuxième. Malheureusement on ne l’a pas fait, regrette l’entraîneur lyonnais au micro de Prime Video. On n’est pas frustré. On peut mettre le deuxième but. C’est mieux de débuter la deuxième partie de saison avec une victoire. Quand tu es dans un bloc bas, il y a de l’espace dans leur dos. Je pense que l’on a bien exploité ça, surtout en première mi-temps.«