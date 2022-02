Le PSG a délivré une nouvelle rencontre mitigée ce vendredi soir au Parc des Princes face au Stade Rennais dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1 (1-0). Les Rouge & Bleu ont une confortable avance en tête de la Ligue 1, avec 16 points sur son dauphin l’OM, mais ne rassure toujours pas dans le jeu à trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions.

Interrogé sur La Chaîne L’Équipe, Raymond Domenech a fait part de sa déception suite à la prestation des hommes de Mauricio Pochettino.

« Est-ce une victoire signifiante pour le PSG ? ‘Signifiante’ ça a un vrai sens, ça signifie quelque chose. Et ce match signifie que le PSG, à part Mbappé qui peut les sauver et être le joueur de cette équipe-là, bah il ne se passe pas grand chose ! Rennes avec un peu plus de courage et moins de naïveté avec au mons un match nul. On a vu tous les travers de cette équipe, qui tourne… ronronne… qui n’a pas de profondeur… Avec un Messi complètement transparent et qu’on ne me parle pas de sa dernière passe parce que franchement… »