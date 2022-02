Ce vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG et le Stade Rennais s’affrontaient au Parc des Princes. Et grâce à une réalisation de Kylian Mbappé, le club de la capitale a arraché la victoire dans le temps additionnel (1-0). Un quatrième succès de rang en championnat et surtout un 5e clean-sheet en 7 matches depuis le début de l’année (seulement 2 buts encaissés face à l’OL et le LOSC). Mais cette rencontre face aux Rennais a surtout été marquée par le courroux du Collectif Ultras Paris (CUP) dans les tribunes du Parc des Princes avec de nombreuses banderoles à l’encontre de la direction et de l’attitude des joueurs. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – a appelé à l’union, dans des propos rapporté par L’Equipe.

Son avis sur les banderoles des Ultras

« Je veux faire un appel : le club a besoin d’une union très forte. Les supporters sont les plus importants dans un club. On a besoin de cette union. Ils ont le droit de s’exprimer. Mais on a besoin d’être unis. On est dans une période importante. C’est le moment d’être unis, de penser ensemble, de se battre ensemble. Pour parvenir aux objectifs. Quand les matches seront terminés, en fin de saison, il sera temps de faire un bilan pour que le club continue à être l’un des grands plus clubs du monde. »

La solidité défensive

« C’est bien pour la ligne défensive de maintenir cette cage inviolée. Les équipes qui gagnent de grands trophées ont toujours montré leur solidité. Ça permet de rester en vie jusqu’au bout et de pouvoir envisager de gagner. »

Neymar prêt pour le Real Madrid ?

« Il faut faire attention aux attentes. Elles ne collent pas toujours à la réalité. On verra dans les prochains jours. Sa récupération est bonne. On espère qu’il sera là. Dans le groupe. Il est important pour nous. »