Le PSG se trouve désormais à 13 petits jours de l’échéance la plus importante de sa saison avec la réception du Real Madrid pour le compte du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match capital certes, mais qui n’est pas préparé dans les meilleures conditions, notamment du fait de la fragilité dans laquelle se trouve Mauricio Pochettino. Pourtant, on le sait, dos au mur, les Parisiens sont capables de sortir le grand jeu. C’est notamment l’avis de Raymond Domenech.

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, l’ancien sélectionneur tricolore a estimé que les joueurs du PSG ne seront nullement sensibles au départ annoncé de leur coach : « Son départ serait logique, il ne peut pas continuer comme ça. Déjà, il s’est fait sortir de la Coupe de France. Ensuite, et surtout, ce qu’il fera contre le Real Madrid sera décisif. Après le Real, cela peut aller plus vite encore. Je ne suis d’ailleurs pas sûr que l’annonce de son départ ait une conséquence immédiate sur cette équipe-là. Je ne vois pas en quoi cela va changer l’état d’esprit des joueurs parisiens et notamment pour jouer le Real Madrid. Les mecs ont envie de gagner, que Mauricio Pochettino soit là dans six mois ou pas, cela ne change rien. »