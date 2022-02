Pochettino était prêt à quitter le PSG dès cet hiver

Décidément, l’aventure de Mauricio Pochettino au PSG est loin d’être un long fleuve tranquille. Critiqué de toutes parts, le technicien argentin ne se plairait pas non plus à Paris, lui qui serait grandement déçu par le fonctionnement interne du club. Conséquence de quoi, il y a fort à parier que l’ancien défenseur ne fera pas de vieux os en terre parisienne.

Une aventure qui aurait d’ailleurs pu s’achever dès le mois de janvier, si l’on en croit les informations estampillées Santi Aouna ce jour. En effet, selon le spécialiste mercato, Mauricio Pochettino, excédé, était prêt à plier bagages le mois dernier, le poste d’entraîneur de Manchester United dans le viseur. Si cela ne s’est finalement pas fait, le PSG n’ayant de toute façon pas la latitude nécessaire pour se retourner en cas de départ de l’Argentin, Santi Aouna précise que le coach rouge et bleu ne compte définitivement pas poursuivre à l’issue de l’exercice en cours. Fatigué par le fonctionnement interne du club et possédant une relation des plus froides avec Leonardo, Mauricio Pochettino serait donc dans l’optique, et cela n’est nullement surprenant au vu des derniers échos, de jeter l’éponge. Si son hypothétique départ se confirme, reste à savoir sur qui le PSG misera l’été prochain. Le nom de Zinedine Zidane revient, en tout cas, avec grande insistance…