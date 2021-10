Pour Domenech, on s’est trop inquiété pour Neymar

Après une période difficile sous les maillots du PSG et de la sélection brésilienne, Neymar a répondu à ses détracteurs avec une prestation XXL contre l’Uruguay (1 but et 2 passes décisives). Pour Raymond Domenech, cette prestation montre que les observateurs s’étaient trop inquiétés pour le numéro 10 parisien.

« Oui, on s’est trop inquiété parce que ces joueurs-là vont rebondir à un moment ou à un autre. Il a des creux, sa vie, son comportement, on sait comment il fonctionne. Ce n’est pas nouveau. L’exigence qu’il y a maintenant au PSG fait que forcément il va être obligé d’être bien parce qu’il ne veut pas être ridicule avec Messi et Mbappé, pense l’ancien entraîneur de Nantes dans l’Equipe du Soir. Oui on s’est trop inquiété parce que ce potentiel-là ressort toujours.«