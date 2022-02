Pour Domenech, PSG / Real, c’est du 50 / 50

Dans une dizaine de jours tout pile, le PSG reçoit le Real Madrid sur son terrain du Parc des Princes pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une confrontation attendue qui fait l’objet, d’ores et déjà, de nombreux débats entre les différents observateurs. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Raymond Domenech s’est exprimé sur ce choc et, à ses yeux, celui-ci s’annonce particulièrement serré et indécis.

« Je ne vois pas vraiment ce que change cette défaite du Real Madrid sur la pelouse de Bilbao en Coupe du Roi, sur un terrain difficile où beaucoup d’équipes s’inclinent aussi. S’il n’y avait pas eu, juste avant, cette élimination du PSG contre l’OGC Nice en Coupe de France, on aurait pu se dire que la tendance était en train de s’inverser. Mais là, je pense qu’ils sont à égalité. En plus, du côté du PSG, on ne va pas se baser sur cette défaite du Real dans l’optique du match de Ligue des Champions. »