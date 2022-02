En novembre dernier, Leo Messi a remporté le septième Ballon d’Or de sa carrière. Un record exceptionnel et surtout une première pour le PSG. En effet, jamais un joueur n’avait remporté cette distinction en portant les couleurs Rouge & Bleu. Cette édition fût particulière, puisque les votes étaient serrés avec Robert Lewandovski, deuxième de ce classement. Le Polonais, qui a remporté le trophée FIFA The Best, est revenu à nouveau sur la perte du Ballon d’Or, et semble n’avoir toujours pas digéré cette défaite.

Interrogé par le média Pilka Nozna, le Polonais explique que son trophée remporté « compte plus » que celui de l’attaquant du PSG, et ne comprend pas le vote de la Pulga :

« Messi ? J’ai voté pour lui parce que j’apprécie ce qu’il a fait. Messi a dit qu’il voterait pour moi pour le Ballon d’Or, mais il n’a pas voté pour moi pour The Best. C’est sa décision, mais de toute façon, j’ai gagné le prix, donc c’était plus facile pour moi de l’accepter. (…) Ces derniers temps, j’ai pensé à ces deux prix : FIFA The Best et Ballon d’or. J’en suis venu à la conclusion que le prix FIFA compte plus. Seuls les journalistes votent pour le Ballon d’or, il n’y a pas de vérification claire. Je suis heureux que les professionnels votent. Les capitaines d’équipe, les entraîneurs, ils peuvent évaluer nos performances de manière réaliste et objective, car ils savent combien chaque match, chaque record, chaque blessure nous coûte»