Les féminines du PSG étrillent Guingamp

On peut dire que l’année 2022 des féminines du PSG démarre sur les chapeaux de roues : largement victorieuses des Lyonnaises en Coupe de France, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle ont remis ça ce samedi après-midi à l’occasion de la 13e journée de D1 Arkema.

Opposées au 9e du classement avec un déplacement sur le terrain de Guingamp, les Parisiennes se sont offertes un véritable récital offensifs grâce à un succès sur le score fleuve de 2-6. Une partie qui a notamment permis à Marie-Antoinette Katoto de graver son nom dans l’Histoire de son club formateur, un peu plus, en devenant la meilleure buteuse du PSG devant Marie-Laure Delie. L’internationale tricolore a, en effet, inscrit ses 131e et 132e réalisations face aux Guingampaises. Pour les autres, ce sont Sara Dabritz, par deux fois, Grace Geyoro et Kadidiatou Diani qui ont permis au club de la capitale de prendre le large au tableau d’affichage. Grâce à cette victoire, le PSG poursuit sa marche en avant et reste au contact de l’Olympique Lyonnais.