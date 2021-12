Depuis ce lundi, le PSG connaît son adversaire pour les 8es de finale de Ligue des champions. Les Rouge & Bleu affronteront le Real Madrid au Parc des Princes le 15 février prochain, avant une confrontation retour au Santiago Bernabéu le 9 mars. Si le style de jeu proposé par le PSG de Mauricio Pochettino laisse grandement à désirer, le groupe peut évoluer dans les deux prochains mois et devenir autre chose qu’une équipe de contre, comme l’a rappelé Vincent Duluc sur le plateau de l’EDS.

« Je suis conscient qu’au printemps dernier, le PSG n’a été qu’une équipe de contre dans les moments importants en Ligue des champions face à Barcelone et le Bayern Munich. Mais évidement que Paris doit être et peut être autre chose qu’une équipe de contre, autrement, Pochettino ne sert à rien, ce n’était pas la peine qu’il vienne et il n’y aura aucune force collective. Ce sera juste la vitesse de Mbappé lorsqu’ils auront récupéré le ballon rapidement », a déclaré Vincent Duluc sur le plateau de L’Equipe du Soir. « Donc, je pense que Paris peut être autre chose qu’une équipe de contre. Il faut montrer plus de qualité au milieu, montrer un peu plus de force dans la construction et montrer plus de pressing. Et que les dangers viennent un peu plus de partout et notamment des latéraux par exemple. J’y crois parce que quelle est la logique de l’évolution de cette équipe, de son recrutement et de cet effectif ? C’est de se diriger vers un jeu comme ça. C’est une équipe qui vient de faire finale (2020) et demi-finales (2021) de la Ligue des champions et qui a pris cinq joueurs cet été. La logique, c’est qu’au moment où arrive les 8es de finale de la Ligue des champions, c’est une équipe qui se diversifie. »