Ollé-Nicolle : « Le groupe a été très cohérent »

Pour leur dernier match de l’année 2021, les Féminines du PSG recevaient ce jeudi soir Breidablik, dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Et les Rouge & Bleu se sont largement imposés (6-0) et réalisent ainsi un sans-faute dans leur poule (6 victoires, 25 buts marqués, 0 encaissé). Après ce succès, l’entraîneur des Parisiennes – Didier Ollé-Nicolle – est revenu sur la performance de son équipe et le retour à la compétition de Luana, via des propos rapportés par L’Equipe et le site officiel du club.

La victoire face à Breidablik (L’E)

« On souhaitait continuer à faire tourner, à ne pas prendre de but. L’équipe a fait une très bonne entame, et la deuxième mi-temps a été top. C’est très satisfaisant, une très bonne manière de conclure cette première phase. En préparation, on prenait beaucoup de buts, mais on a beaucoup travaillé sur le plan tactique, sur le plan mental. Lors de 16 matches sur 17 on n’a pas pris de but. »

L’état d’esprit du groupe (psg.fr)

« C’est une soirée parfaite dans la mesure où c’est le dernier match et c’est les vacances après. Ce sont des matches qui sont un peu particuliers, contre une équipe qui avait tout à gagner. Elles étaient éliminées et goûtaient à la Champions League cette année. Elles pouvaient nous faire déjouer. On l’a vu en première mi-temps où sur quelques coups elles nous ont embêtées (…) Ça nous a permis de faire jouer beaucoup de monde, 16 joueuses. Je crois qu’on a la meilleure attaque et défense de Champions League. C’est bien car ça veut dire que le groupe a été très cohérent. Elles ont vraiment bien bossé. Ça nous permet d’avoir une phase retour (championnat, Coupe de France, UWCL) avec des gros objectifs. »

Le retour de Luana (L’E)

« C’est bien pour elle, qu’elle ait pris ses responsabilités sur le penalty. Tout le monde lui a fait confiance, lui a dédié cette victoire. C’est de bon augure pour elle et l’équipe, c’est comme une recrue. C’est la bonne nouvelle de la soirée. Il va lui falloir quatre, cinq matches pour retrouver ses sensations. Elle devrait être totalement opérationnelle mi-février. »