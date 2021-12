Pas de contact entre le PSG et Frenkie De Jong

La fin de l’année civile approche et donc les rumeurs pour le mercato hivernal se multiplient. Le PSG est très souvent associé de nombreux joueurs dès que ces derniers ont la possibilité d’être transférés ou alors s’ils sont en fin de contrat. C’est le cas de Frenkie De Jong, qui est actuellement en difficulté au FC Barcelone et ne s’épanouit plus comme à ses débuts. De plus, le club catalan chercherait des liquidités alors que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est loin d’être assurée.

Pourtant selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG n’a pas encore ouvert de discussions pour faire signer Frenkie de Jong en janvier prochain malgré les rumeurs. Le journaliste rajoute que c’est encore calme autour du milieu de terrain… En attendant de voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Des propos qui vont dans le sens de ce que nous avait révélé le journaliste Abdellah Boulma, lors du Live spécial mercato organisé par nos soins.

Il faudrait donc attendre de voir comment ce dossier évoluera d’ici l’été prochain.