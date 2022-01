Depuis début 2022, les deux Titis du PSG – Xavi Simons et Édouard Michut – se sont mis en valeur que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1. En effet, les deux joueurs du centre de formation ont notamment apporté un nouvel élan à une équipe parisienne en difficulté lors du match nul face à l’OL (1-1). L’international U19 de l’Equipe de France a notamment délivré la première passe décisive de sa carrière professionnelle. Des performances qui ont été largement au-dessus des joueurs expérimentés tels que Leandro Paredes, Ander Herrera et Georginio Wijnaldum. Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier estime que le PSG doit miser sur ses deux jeunes pour l’avenir de son milieu de terrain.

« Quand on voit le milieu parisien avec les Herrera, Gueye et Wijnaldum – même si ce n’est pas toujours le même poste – ce sont des joueurs qui ont 30 ans et plus et qui ne sont pas l’avenir. Et eux (Simons et Michut) sont vraiment l’avenir et je pense que Paris ferait une erreur considérable, surtout sur le cas de Simons (en fin de contrat en juin), de ne pas être incitatif financièrement. Sincèrement, quand on voit ces performances chez les jeunes, c’est vraiment le type de joueurs qu’il faut garder. Par rapport au statut du club, avec le PSG tu es sûr d’être chaque année en huitièmes ou quarts de finale de Ligue des champions. Pour un jeune joueur comme ça, c’est aussi important. »