Xavi Simons toujours dans le viseur des Glasgow Rangers

Hier soir, le PSG a concédé le match nul (1-1) sur la pelouse de Lyon dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Malgré la possession de balle, les Rouge & Bleu n’ont pas réussi à contourner le bloc lyonnais très regroupé devant sa surface de réparation. Il aura fallu attendre les 20 dernières minutes, et l’entrée en jeu de Xavi Simons et Edouard Michut pour voir le PSG accélérer dans son jeu de passe et enfin égaliser.

Le jeune milieu de terrain néerlandais (18 ans) commence à jouer régulièrement mais arrive en fin de contrat en juin prochain. Le PSG aimerait le prolonger mais lui veut avoir des garanties sur sa place au sein de l’effectif professionnel afin de prendre sa décision. Ce lundi matin, le journal écossais – Daily Record – explique que les Glasgow Rangers s’intéresseraient toujours au Néerlandais. Il ne serait pas le seul club sur les tablettes puisque le FC Barcelone, son ancienne équipe, aimerait aussi le faire revenir comme avec Kays Ruiz-Atil la saison dernière.