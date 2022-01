Quel sera l’avenir de Layvin Kurzawa dans les prochaines semaines ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, le latéral gauche a fait une seule apparition cette saison, lors du Trophée des Champions face au LOSC en août dernier (8 minutes). Depuis, ses convocations dans le groupe de Mauricio Pochettino se font très rares. Pourtant, le joueur de 29 ans avait des contacts avec certains clubs l’été dernier, notamment en Turquie, mais il a préféré rester dans son confort parisien.

Également intéressé cet été, l’OL avait finalement opté pour le prêt d’Emerson Palmieri en provenance de Chelsea. Mais la grave blessure au genou du latéral gauche des Blues – Ben Chilwell – pourrait avoir des conséquences sur le mercato rhodanien. En effet, l’équipe de Thomas Tuchel pourrait rapatrier son international italien. Ainsi, l’OL serait à la recherche d’un autre latéral gauche pour cette seconde partie de saison 2021-2022. Et selon les informations de Santi Aouna et Sebastien Denis – via Foot Mercato – l’OL songe à Layvin Kurzawa en cas d’un retour d’Emerson Palmieri à Chelsea et « une prise de contact a eu lieu entre le club rhodanien et l’entourage de Layvin Kurzawa pour tâter le terrain. » De son côté, le PSG verrait d’un bon oeil un départ de l’ancien Monégasque, même pour un prêt de six mois, rapportent les deux journalistes.

Pour rappel, depuis plusieurs semaines, Layvin Kurzawa est cité comme potentielle cible de plusieurs clubs étrangers : Inter, Lazio Rome, Naples, Newcastle, West Ham et Aston Villa. Mais le salaire du joueur (environ 450.000 euros par mois selon FM) est un frein pour tous les clubs intéressés.