Pour Klopp, Wijnaldum est “un rêve pour un entraîneur”

Ce jeudi après-midi, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été, Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain néerlandais arrive libre dans la capitale française après cinq ans au sein de Liverpool. Un passage dans le club de la Mersey qui a marqué tout le monde, dont son ancien entraîneur – Jürgen Klopp – qui lui a rendu un bel hommage sur le site internet des Reds. “C’était difficile pour nous tous en raison de l’importance de cette personne étonnante pour le groupe. Il a fait partie intégrante de nos vies pendant si longtemps. Il n’y a rien qui ne me manquera pas chez lui. Le joueur qu’il est va me manquer comme un fou – des énormes qualités, l’un des joueurs les plus intelligents que j’ai eu le privilège d’entraîner. Sa contribution était hors normes, le rêve d’un entraîneur.“