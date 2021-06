Wijnaldum : “Je veux gagner autant que possible pour le club et les supporters”

C’est officiel depuis ce jeudi après-midi, Georginio Wijnaldum (30 ans) est la première recrue du PSG lors de ce mercato estival 2021. L’ancien joueur de Liverpool arrive libre de tout contrat et a paraphé un contrat de trois saisons avec les Rouge et Bleu, soit jusqu’en juin 2024. Actuellement aux Pays-Bas pour préparer l’Euro avec sa sélection, l’international néerlandais a répondu aux premières questions de PSG TV. Il revient notamment sur ses ambitions avec le club de la capitale. Extraits choisis.

Ses ambitions au PSG

Wijnaldum : “C’est un club qui joue pour soulever des titres, pour gagner, donc je suis vraiment, vraiment impatient de rejoindre l’équipe. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur l’équipe. J’ai entendu dire que c’est une équipe soudée comme une famille. Quand vous changez d’équipe pour une autre, vous voulez que ce soit pareil voire encore mieux (…). J’espère que mon arrivée pourra aider l’équipe à remporter tous les trophées possibles. Je veux gagner autant que possible pour le club et les supporters. En tant que footballeur, vous voulez toujours jouer avec les meilleurs joueurs autour de vous et quand je regarde Paris, je vois des grands joueurs de talent et un coach capable de rendre les joueurs encore meilleurs et qui est capable de les rassembler pour en faire une équipe forte et solide (…) Une chose est sûre, je viens ici pour essayer d’écrire l’histoire avec cette équipe incroyable.”

Au sujet des supporters du PSG

Wijnaldum : “Ce sont des fans fantastiques. Je le sais déjà parce que je l’ai vu quand nous avons joué contre eux avec mon ancienne équipe, et j’ai vu comment ils soutenaient l’équipe. J’ai vu combien le stade est beau et je suis impatient d’y jouer. Mon message aux fans est que je suis heureux de rejoindre votre club, je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j’ai. Je ferai de mon mieux chaque jour, je m’entraînerai dur et j’essaierai de m’améliorer en tant que joueur et j’espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j’espère que je pourrai aider l’équipe à les apporter aux fans.”