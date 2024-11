Alors qu’il a dominé toute la rencontre et qu’il s’est procuré les meilleures occasions, le PSG a concédé le match nul contre le PSV Eindhoven (1-1). Peter Bosz, le coach néerlandais, reconnait que son équipe aurait dû s’incliner sur la pelouse du Parc des Princes ce soir.

Ce mardi soir, le PSG voulait renouer avec le succès en Ligue des champions après avoir concédé la défaite sur la pelouse d’Arsenal il y a deux semaines. Mais dans un match qu’il a dominé, le PSG a encore une fois été très maladroit dans le dernier geste. Bon défensivement, le PSV Eindhoven a réussi à surprendre le PSG à 10 minutes de la fin. Achraf Hakimi a finalement réussi à égaliser (1-1). Présent en conférence de presse, Peter Bosz, le coach néerlandais, s’est réjoui de ce point du match nul, lui qui estime que son équipe aurait dû perdre ce soir.

« Ce n’est pas évident de faire un résultat à Paris, mais on l’a fait »

« Normalement, on perd. J’ai vu des matches où la meilleure équipe ne gagne pas. C’est possible aussi. Je pense que les dix premières minutes, on a raté notre match. Mais après, on a bien joué. En première mi-temps, on a essayé de jouer, mais ce n’était pas facile, il nous manquait quatre ou cinq joueurs titulaires. Tu vas jouer à Paris, ce n’est pas évident de faire un résultat là-bas, avance le coach dans des propos relayés par RMC Sport. Mais on l’a fait. Sur la première mi-temps, on a mérité ce résultat. En deuxième mi-temps, on n’est pas arrivé à jouer, on a perdu le ballon trop vite. »