Ce soir, le Benfica a mis en difficulté le PSG, surtout en première mi-temps. Mais l’équipe portugaise est tombée sur un très grand Gianluigi Donnarumma (noté 8 par la rédaction de CS) qui a permis au Rouge & Bleu de repartir avec un match nul (1-1). Roger Schmidt, l’entraîneur du club lisboète, a salué la performance de ses joueurs.

« On a affronté une grande équipe, le PSG a de grands joueurs. On a cru en nous, on a été courageux, à la fin on aurait pu gagner, mais on aurait aussi pu perdre, donc le résultat est juste. C’était un super match. On a eu 4-5 grandes chances de marquer, commente l’entraîneur du Benfica dans des propos relayé par L’Equipe. Mais leur gardien a montré ses qualités. Je ne peux pas critiquer mon équipe après un match pareil. La première période a été superbe, c’était plus dur en seconde, on a perdu le contrôle du ballon, mais ce n’est pas simple face à une telle équipe. La défense dans son ensemble a réalisé un bon match, il n’y a pas que le gardien qui a été performant. »