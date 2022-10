Benfica / PSG : les notes des Parisiens

Malgré un gros Lionel Messi, le PSG concède le nul (1-1)… Après 3 semaines d’absence, la plus belle des compétitions de clubs faisait son grand retour ! C’était LE choc de ce groupe H entre les 2 leaders, PSG et Benfica, les deux équipes avaient remporté leur 2 premiers matches.

Les premières minutes sont compliquées pour Paris qui se repose sur un Gigio Donnarumma exceptionnel ! Mais à la 22e minute, le football reprit ses droits…À la suite d’un beau mouvement à trois avec Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi décoche une merveille de frappe qui se loge dans la lucarne ! 1-0 et grosse clim au Stade de la Luz. Le PSG prend le contrôle du match et domine dans le jeu… mais alors qu’on pense que Paris va rentrer aux vestiaires avec ce score, Benfica égalise contre le cours du jeu sur un CSC malchanceux de Danilo Pereira. 1-1 à la mi-temps.

En 2e période, Paris domine largement son adversaire, multiplie les occasions, Neymar touche la transversale d’un ciseau acrobatique… Mais ça ne veut pas rentrer ! Entre-temps, Nuno Mendes est obligé de sortir pour une blessure musculaire derrière la cuisse. Gros coup dur pour le Portugais à 6 semaines de la Coupe du Monde. Lionel Messi est aussi sorti en grimaçant… à suivre. Paris pousse dans les dernières minutes mais n’y arrive pas… Score final 1-1, le PSG reste en tête du groupe H à égalité avec son adversaire du soir avant le match retour dans 6 jours au Parc des Princes pour essayer de faire définitivement la différence… Selon-vous, Paris peut-il avoir des regrets après ce match ?

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 8 – Ramos 3,5, Marquinhos 4,5 (c), Danilo 6 – Hakimi 4, Verratti 7.5, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7.5 – Mbappé 3, Neymar 5,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 8 – Ramos 4, Marquinhos 4, Danilo 6 – Hakimi 5, Verratti 8, Vitinha 7, Nuno Mendes 6,5 – Messi 7,5 – Mbappé 3, Neymar 5,5

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 8 – Ramos 3, Marquinhos 5 (c), Danilo 6 – Hakimi 4, Verratti 6.5, Vitinha 6, Nuno Mendes 6 – Messi 7 – Mbappé 3, Neymar 4

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 8.5 – Ramos 3, Marquinhos 5 (c), Danilo 5.5 – Hakimi 3.5, Verratti 7.5, Vitinha 7, Nuno Mendes 6 – Messi 7.5 – Mbappé 3, Neymar 6