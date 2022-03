Pour Rothen, le PSG doit foncer sur Aurélien Tchouameni

Depuis plusieurs jours, le nom d’Aurélien Tchouameni est revenu dans l’actualité du PSG. Pour renforcer son milieu de terrain cet été, le club de la capitale penserait au joueur de Monaco. Une piste qui fait l’unanimité chez les supporters des Rouge & Bleu mais également chez les observateurs. C’est également le cas de Jérôme Rothen, qui n’a pas hésité à mettre un petit taquet à Leonardo.

« Dans un premier temps c’est ce qu’il faut faire. Mais encore une fois je ne sais pas. On n’en revient toujours à la même chose. Si c’est le même directeur sportif, le génie que l’on vient d’entendre, on peut parler autant que l’on veut cela n’arrivera pas. Il recrutera comme il l’a fait depuis qu’il est revenu, c’est-à-dire que des noms et des joueurs qui ont beaucoup gagné. Des joueurs qui sont très forts, puisque quand tu gagnes autant c’est que tu es très fort mais tu ne t’inscris pas dans un collectif. C’est la réalité, Leonardo s’est engagé avec ces joueurs-là à nous vendre du rêve et un PSG étoilé, tacle Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. C’est sûr que cela parle moins aux grands noms du football, aux grands recruteurs, mais aujourd’hui Tchouaméni c’est un joueur d’avenir. Un joueur d’avenir et déjà un joueur de très très haut niveau.«

L’ancien joueur du PSG qui considère que la bonne trajectoire pour Aurélien Tchouameni, c’est de rejoindre les Franciliens après Monaco.

« Ce sont quand même des facteurs intéressants pour continuer à grandir. En plus il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd’hui en France. Contrairement à certains étrangers qui s’en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu’ils vont avoir. Déjà du point de vue de l’état d’esprit, c’est quand même bien d’avoir ce genre de joueurs. […]Et puis avec lui, pour que cela ne soit pas comme les joueurs qui s’endorment à Paris en disant qu’ils ont signé le contrat de leur carrière et font du PSG une finalité, le PSG est complètement dans sa progression. Peut-être qu’après Monaco la trajectoire c’est le PSG, essayer de faire gagner le PSG et atteindre un niveau jamais atteint par le joueur. Et peut-être qu’après, dans un second temps, il ira à l’étranger. Mais pour aller dans un grand club à l’étranger il faut aussi briller au PSG et poursuivre sa progression. […]Je pense que le PSG se doit d’y aller.«