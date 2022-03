Tchouaméni : « Le PSG est un top club »

Le mercato est encore loin et pourtant, les rumeurs ne cessent de foisonner, en particulier en ce qui concerne le PSG. Bien évidemment, la situation actuelle du club de la capitale est propice à ce genre d’informations sachant qu’il ne reste plus que la Ligue 1 à jouer et que la saison prochaine trotte déjà dans toutes les têtes.

Depuis plusieurs jours, bien aidé par sa prestation de haute volée sous le maillot de l’Equipe de France face à la Côte d’Ivoire ce vendredi soir, Aurélien Tchouaméni est l’un des sujets les plus évoqués dans le cadre du futur marché des transferts du PSG. Interrogé sur l’écurie rouge et bleu en conférence de presse, le principal intéressé a simplement mis en avant la dimension du PSG : « Le PSG, c’est un top club, des grands joueurs et de grands investissements. Des grands objectifs et beaucoup de titres. Je considère le PSG comme une grande équipe », a-t-il lancé dans des propos relayés par le journaliste Baptiste Durieux.