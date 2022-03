Depuis de très nombreuses années, le PSG possède l’une des meilleures pelouses d’Europe. Les adversaires et les observateurs reconnaissent que le Parc des Princes est un billard. Le club de la capitale doit cette qualité exceptionnelle à son jardinier Jonathan Calderwood et son équipe.

Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé un nouveau classement du championnat des pelouses. Et comme lors du dernier point, c’est le PSG qui est leader de ce classement avec une très belle moyenne de 19,34/20. Les Rouge & Bleu devancent Montpellier et son stade de la Mosson (18,87) et Marseille et le stade Vélodrome (18,19). Selon ce classement, la pire pelouse se trouve au stade Pierre Mauroy de Lille avec 12, 59). Bordeaux (15,33) et Metz (15,55) complètent les trois dernières places.