Pendant plusieurs jours des rumeurs autour d’un possible départ de Mauricio Pochettino ont animé l’actualité du PSG. De nombreux médias affirmant notamment que l’Argentin de 49 ans souhaitait retourner dans son ancien club Tottenham (2014-2019). Hier, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a de nouveau évoqué brièvement la situation de Mauricio Pochettino, via France Football. Il a notamment indiqué qu’il préparait le mercato avec l’actuel coach parisien. “Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail.” Interrogé sur le sujet lors de l’EDS, le journaliste de RTL Philippe Sanfourche a parlé de ficelles tirées par Mauricio Pochettino pour gagner du pouvoir au sein du PSG :

“Je n’ai pas eu d’information comme quoi les choses avaient été édictées ainsi et que Pochettino était allé voir ses dirigeants pour leur dire qu’il fallait que ça se termine. Mais laisser transpirer le fait qu’il pourrait y avoir un malaise, qu’il est courtisé ailleurs, et qu’il va falloir lui donner peut-être plus de prérogatives… on est sur un bras de fer ! Pochettino a une personnalité totalement opposée à celle de Tuchel. L’Allemand, il profitait d’une conférence de presse pour dire qu’il voulait un défenseur, deux milieux et qu’on ne lui donnait rien. Leonardo, il avait les boules. Et c’était tous les jours le fight. Le rapport de force, il est le même. C’est central. Avec Leonardo omniprésent, omnipotent, plus les semaines passent, plus l’entraîneur se rend compte qu’il n’a pas la main sur tout. Et bien, Pochettino, a sa manière, il est en train de récupérer plus de prérogatives. En laissant planer le doute parce qu’il reste courtisé.”