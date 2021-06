Mbappé : “Barça / PSG ? Le meilleur match de ma carrière”

Kylian Mbappé, à seulement 22 ans, est déjà une superstar du football mais également l’un des meilleurs joueurs du monde. Rare en interview, l’attaquant parisien s’est longuement confié au magazine Esquire. La Ligue 1, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Son rôle après le départ à la retraite du Portugais et de l’Argentin, le match contre le Barça… Extraits choisis.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Mbappé : “Messi et Ronaldo meilleurs joueurs du monde ? Il n’y a pas que moi qui le sais, tout le monde le sait. Si vous vous dites que vous ferez mieux qu’eux, c’est au-delà de l’ego ou de la détermination – c’est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables. Ils ont enfreint toutes les lois de la statistique. Ils ont eu 10 années extraordinaires, 15. Vous vous comparez toujours aux meilleurs dans votre sport, tout comme le boulanger se compare aux meilleurs boulangers autour de lui. Qui fait le meilleur croissant, le meilleur pain au chocolat ? Je regarde les matchs d’autres grands joueurs pour voir ce qu’ils font. […]Je pense que d’autres joueurs me regardent aussi. Je pense que cela pousse les joueurs à élever leur niveau de jeu, tout comme Messi était bon pour Ronaldo et Ronaldo était bon pour Messi.“

Barça / PSG

Mbappé : “Le meilleur match de ma carrière car il était complet. J’ai aidé mon équipe à la fois offensivement et défensivement, et j’ai réussi à créer et à finir mes coups, en un contre un. J’ai gagné 90% de mes duels, si cette statistique est correcte. Tout le match, je n’ai jamais eu un moment où je me suis senti éteint. Il y a pas mal de plans anti-Kylian à chaque match Cela signifie que j’ai été reconnu comme un grand joueur. Cela nécessite que vous ayez plusieurs cordes à votre arc. J’aime ça, parce que j’adore les défis.“

La Ligue 1

Mbappé : “La France n’est pas le meilleur championnat du monde, mais c’est ma responsabilité, en tant que joueur phare, d’aider la ligue à grandir.“

Son profil

Mbappé : “Je suis un attaquant moderne, qui peut jouer partout. Je peux être n° 9, n° 11 ou n° 7. Je crois que mon CV parle pour moi. J’ai joué seul en pointe, à gauche et à droite. Et en toute humilité, ce n’est pas donné à tout le monde de changer autant de position chaque année et de garder un certain niveau de performance au plus haut niveau. Cela ne tombe pas du ciel. J’ai réussi à travailler mes points faibles, mais par dessus tout, à perfectionner mes points forts, parce que j’ai toujours dit que c’est grâce à eux que tu existes.”

Neymar

Mbappé : “Au Brésil, ils sont plus festifs, en France, on est plus sérieux. Ici, ce n’est pas bien vu d’afficher ses passions. Les gens pensent qu’il néglige le PSG parce qu’il joue au poker. Je pense qu’il a commencé à comprendre ça. Au début, c’était dur pour lui, parce qu’il l’a vécu comme un affront. Quand il est arrivé, on a mis sa tête sur la Tour Eiffel et six mois plus tard, on lui demande pourquoi il joue au poker. En France, les gens savent ce que vous avez mais ne veulent pas le voir. Ils veulent vous voir jouer au football, sourire.“