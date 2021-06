Griezmann : “Être patient et confiant pour les buts de Mbappé”

Hier, Antoine Griezmann a égalisé contre la Hongrie (1-1) sur un centre de Kylian Mbappé, mal renvoyé par Orban. Dans cet Euro, il est le seul buteur français puisque Mats Hummels avait marqué contre son camp lors de la victoire contre l’Allemagne (1-0). Karim Benzema et Kylian Mbappé se sont procurés plusieurs belles occasions depuis le début de l’Euro mais sans réussir à trouver le fond des filets. Pour l’attaquant barcelonais, ils marqueront rapidement. “Ce dont a besoin chaque attaquant, c’est de mettre ce premier but. Plus vite il arrive, mieux c’est pour tout le monde, a commenté Griezmann en conférence de presse. Karim et Kylian ont les occasions, ça va rentrer. Il faut être patient et confiant.“

L’ancien madrilène qui est également revenu sur son choix de laisser tirer le coup franc à Mbappé hier. “Il a pris le ballon et a voulu le tirer. Il les tire très bien, Kylian, les coups francs, je les ai vus à l’entraînement. Moi, il n’y avait aucun souci. C’est dommage que ce ne soit pas rentré, il les met à l’entraînement“. Il est ensuite revenu sur les penalties et qui sera le tireur. “C’est sur le terrain qu’on va voir la chose. Sur le coup franc, Kylian le sentait et l’a pris. On fait une fixette mais il n’y a aucune crainte là-dessus. Si un joueur veut le prendre, il le prend, je suis open. Si quelqu’un le sent, le prend et le marque, tant mieux.“