Pour Vikash Dhorasoo le PSG doit jouer avec quatre défenseurs

Il a été plébiscité depuis le mercato 2021. Le système à trois défenseurs n’a pas vu le jour, ou très peu, sous la houlette de Mauricio Pochettino. Les joueurs recrutés l’année passée sont faits pour évoluer dans une défense à trois, notamment avec l’arrivée de deux pistons, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Mis en place en début de saison par Christophe Galtier, ce mode de jeu a convaincu sur les premiers matchs. Mais au fur et à mesure, la crainte s’est installée et le coach parisien a récemment opté pour un système à quatre défenseurs. Présent dans L’Équipe de Greg, Vikash Dhorasoo préfère cette deuxième option qui pourrait être la véritable solution pour le PSG

« J’espère que Christophe Galtier va continuer à mettre en place ce système »

« Moi je préfère cette défense à quatre. J’espère que Christophe galtier va continuer à mettre en place ce système. Le dernier match Neymar était positionné en dix contre Marseille avec Lionel Messi et Kylian Mbappé devant et ça fonctionne plutôt bien. C’est vrai que l’équipe est coupée en deux parfois parce qu’il y en a trois qui défendent moins que les autres mais ça peut marcher »