Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Maccabi Haïfa dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Leader de son groupe à égalité avec le Benfica, le club de la capitale peut valider sa qualification en huitièmes de finale demain soir. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Fabian Ruiz

« Fabian a eu une préparation compliquée car il était en instance de départ à Naples. Il avait été mis à l’écart et s’entraînait seul. Il était court sur le plan physique et il avait peu de séances tactiques. On savait qu’il fallait être patient et qu’il y aurait un temps d’adaptation. Il y avait de l’attente autour de son arrivée, Luis et moi l’avions identifié quand il jouait à Naples. On n’a pas brûlé les étapes. Et puis il a fait le travail comme un grand professionnel. Il partait plus tard de l’entraînement. On a bien échangé. Il avait l’entière confiance du staff et de ses partenaires dès ses premiers matches. »

Neymar et son rôle dans un système à quatre

« On a changé de système sur les deux derniers matchs pour différentes raisons. On voulait voir comment être plus dangereux et pour avoir un trio offensif plus proche les uns des autres. On a joué deux matchs dans cette organisation. Mais peu importe l’organisation, il faut beaucoup courir. Même si demain nous devions jouer dans cette organisation, nous avons toujours besoin des efforts des uns et des autres.«

La liberté de Mbappé dans le 4-3-3

« Ne pensez pas que l’on a abandonné le système à trois centraux. C’est un avantage d’avoir deux organisations. Cela a bien fonctionné au début puis cela a coincé un peu ces derniers temps pour différentes raisons. J’ai cherché à penser comment améliorer la qualité de notre équipe. J’ai demandé à mon staff d’avoir une réflexion pour avoir une utilisation maximale de mon effectif et afin de mettre les joueurs dans la meilleure position. La décision a aussi été prise dans un moment où il y avait des absents. Il y a aussi à prendre en compte l’organisation de nos adversaires. Il est vrai qu’il y a cette réflexion de comment positionner au mieux nos trois joueurs offensifs. Des joueurs que tout entraîneur rêverait d’avoir. C’est à moi entraîneur de les mettre dans les meilleures conditions. »

Le rôle de Ruiz dans le 4-3-3

« J’ai des milieux de qualité à ma disposition et avec le premier système, il y en avait beaucoup sur la touche. J’ai attendu que d’autres montent en puissance pour commencer à travailler sur ma réflexion. Pour modifier une organisation, il faut des joueurs spécifiques et Fabian Ruiz est un joueur spécifique dans cette organisation. »

Renato Sanches

« On souhaitait avoir Renato. Il y a eu les contretemps avec ses problèmes. Il avait enchaîné blessure sur blessure. On n’a pas encore le Renato que tout le monde espérait. Je sais que c’est un joueur de très haut niveau. On travaille pour qu’il soit très performant et qu’il puisse apporter une valeur ajoutée. Il faut laisser le temps aux joueurs de s’adapter. »

Les révélations sur le contrat de Mbappé

« Le club a communiqué. C’est de l’extra-sportif et cela ne me concerne pas. Je suis concentré sur la gestion de mon groupe. Malheureusement il est encore sorti quelque chose et on n’aura pas la surprise mardi matin, quoique… (Sourire) On se concentre uniquement sur le terrain. »

Maccabi Haïfa

« On n’a pas été surpris de la qualité de cette équipe. Elle est bien organisée, alerte et percutante. Elle a des joueurs techniques. Elle est agressive dans le bon sens du terme et a des joueurs offensifs. On a été gênés pendant 30 minutes. Ils ont battu la Juventus dans un autre système et cela montre la qualité de leur entraîneur. Sur les joueurs que l’on a pu analyser il y a Chery qui est un gros animateur. Je pense aussi à Atizli.«

Les risques de blessures avant le Mondial

« Je crois que la compétition génère des blessures et chaque international qui peut aller faire la Coupe du monde a envie d’y aller. Plus on y pense et plus cela peut arriver. Il faut bien se préparer et bien récupérer après les matches. Je ferais en sorte, en fonction des résultats, faire que tout le monde soit satisfait, le PSG et les joueurs. Si on peut alléger le calendrier de certains joueurs, on le fera. »