Pourquoi les trois prochains matchs du PSG sont importants

Le Paris Saint-Germain est bientôt de retour avec un calendrier chargé avant la prochaine trêve internationale. Du retour du championnat, aux retrouvailles avec la Ligue des Champions, Luis Enrique et ses hommes sont attendus au tournant.

Découvrez les différents évènements de la semaine du Paris Saint-Germain à ne pas manquer ! 🔴🔵 October 16, 2023

Alors que la trêve bat son plein avec les sélections, Luis Enrique et les supporters parisiens pensent déjà au retour des joueurs du club de la capitale. Au programme pour les Rouge et Bleu jusqu’à la prochaine pause internationale, quatre matchs de championnat et deux rencontres de Ligue des Champions. Les Parisiens devront vite se remettre dans le rythme avec d’entrée, un match de reprise à ne pas manquer face au RC Strasbourg en Ligue 1. C’est donc pour le compte de la 9e journée de championnat que les supporters retrouveront le Parc des Princes, le samedi 21 octobre à 17h00 Amazon Vidéo. Au pied du podium avec 15 points, à deux longueurs de la première place, le PSG aura à cœur de ne pas passer à côté de cette confrontation pour espérer retrouver le top du classement.

Retrouver le succès en Ligue des Champions

Ensuite, Paris retrouvera les étoiles. Le retour de la Ligue des Champions résonnera cette fois au Parc des Princes pour la réception de l’AC Milan. Après la désillusion du match contre Newcastle (4-1), en Angleterre, les Parisiens devront se reprendre pour retrouver la première place. Et qui de mieux comme adversaire que l’ogre milanais pour se relancer. Les supporters attendent cette rencontre avec impatience, dans l’optimisme de retrouver le jeu affiché face au BVB Dortmund lors de la première journée. Luis Enrique, lui aussi, sera observé pour ses choix offensifs, afin de trouver une stabilité satisfaisante au cœur de l’attaque. Le grand rendez-vous de cette phase de groupes est programmé le mercredi 25 octobre, 21h00, à Paris.

Une rencontre de haut de tableau

Avant la suite de la compétition européenne, le PSG retrouvera le championnat avec une rencontre de haut de tableau. Les Parisiens se déplaceront à Brest pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Le club breton réalise un excellent début de saison, avec notamment des points récupérés face à Lens, Rennes, Lyon et Nice. Les Ty’ Zefs occupent, avant la reprise du championnat, la 4e place avec le même nombre de points (15) que le club de la capitale. Un match à ne prendre à la légère pour prendre le large et assurer la place potentielle bonne place qu’occuperont les Rouge et Bleu après la reprise face au RC Strasbourg.