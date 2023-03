Le Paris Saint-Germain est dans un période de crise mais celle-ci dure depuis bon nombre de semaines déjà. Une situation dans laquelle toutes les dérives et les cas de mauvaise gestion du club sont ciblés par les observateurs et les supporters du club. Avant la rencontre face à Rennes ce dimanche, Marca avait annoncé que les Ultras parisiens avaient l’intention de siffler copieusement Messi et ses partenaires. Mais à l’issue du match, le CUP a montré tout le contraire.

Le CUP prône l’union sacrée

Comme le fait remarquer RMC Sport, le CUP a tout de même envisagé des actions. Comme le fait de ne pas avoir chanter pendant les premières minutes de la seconde période mais aussi le fait d’avoir afficher un QR code géant avec la mention : « Maintenant, vous pouvez sortir vos téléphones ». Et à part les petits sifflets à l’encontre de Lionel Messi lors de l’annonce de son nom, rien de véritablement notable par rapport à ce qu’avait annoncé certains médias avant la rencontre. RMC Sport explique par ailleurs que le CUP prône « l’union sacrée » dans la quête au 11e titre de Champion de France. Le média français ajoute que le CUP, composé de 7 groupes différents, n’est pas homogène dans sa façon de penser. Certains ne sont pas en accord avec « les choix de la direction du virage Auteuil depuis avril dernier et le retour de Romain Mabille comme président », peut-on lire. Cette minorité ne s’est pas non plus exprimée pendant la rencontre.