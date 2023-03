La MLS prête à tout pour faire venir Lionel Messi

Il ne reste plus que le championnat au Paris Saint-Germain cette saison après son élimination face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club se pose des questions pour la plupart de ses joueurs et désire revoir la construction de son effectif. Pour ce qui est de Lionel Messi, les récentes informations expliquent qu’il y a toujours des échanges entre l’Argentin et la direction parisienne. Pour l’instant, aucune issue n’a été trouvée.

La MLS pourrait proposer à Messi de devenir propriétaire d’une franchise

Et de l’autre côté de l’Atlantique, il y a un championnat qui cherche à rapatrier le joueur, c’est la MLS. Jérôme Meary, agent de joueurs spécialisé dans les transferts en MLS, a expliqué à Téléfoot ce matin qu’il y a « 10 à 20% de chances qu’il vienne en MLS parce qu’ils sont en train de lui proposer vraiment un projet assez spécial ». L’agent ajoute que le clan Beckham-Inter Miami a beaucoup échangé avec Messi pendant la dernière Coupe du monde. « La MLS est en train d’essayer de trouver des solutions pour le faire venir et de faire un peu comme le deal Beckham: c’est-à-dire qu’il avait eu la possibilité de devenir propriétaire d’une franchise de MLS. Ils vont le proposer à Lionel Messi », ajoute Meary. En 2007, David Beckham avait rejoint les Los Angeles Galaxy et en 2018 le joueur a pu créer sa propre franchise pour 25 millions d’euros au lieu de 150 millions.