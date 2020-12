Après avoir perdu face à Barcelone (32-37) en demi-finale du Velux EHF Final4 2019-2020, le PSG Handball s’est bien rattrapé en s’imposant face à Veszprem (31-26). Un succès qui lui permet de terminer troisième de ce Final4. Sur le site officiel du club de la capitale, l’arrière gauche parisien, Elohim Prandi, a tenu à féliciter ses coéquipiers après la victoire face à Veszprem.

“On a mis beaucoup de bons ingrédients offensifs et défensifs, grâce à un excellent Yann Genty, qui a tenu la baraque. Je suis fier de l’équipe, car elle a su relever la tête. Il faut féliciter l’équipe pour ça. Chacun avait besoin de réfléchir et de se remettre en question. Je suis très content d’avoir pu aider l’équipe. Je pense au Final4 de juin, car je suis Parisien et j’espère y participer. Je me donne à fond pour ce club”, a déclaré Elohim Prandi après le match face à Veszprem. “C’est frustrant, mais on ne refuse jamais une place sur un podium. La confiance entre nous s’est ressentie et cette victoire est pour les supporters et toutes les personnes du club qui travaillent à nos côtés chaque jour.”