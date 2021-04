S’il était le PSG, Lizarazu “ferait tout pour garder Mbappé”

Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas encore fait de choix pour son avenir selon plusieurs médias, dont Téléfoot. Les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat se poursuivent mais le PSG scrutent pour lui trouver un remplaçant au cas où il déciderait de quitter Paris. Parmi cela, Harry Kane, Mohamed Salah et Lionel Messi selon l’émission dominicale. Pour Bixente Lizarazu, le PSG doit tout faire pour garder son numéro 7 et aurait une préférence pour Kane s’il devait quitter les Rouge & Bleu. “Je ferais tout pour garder Mbappé. Après, s’il doit partir et qu’Icardi part, évidemment qu’Harry Kane serait un super renfort pour le PSG, assure le consultant sur le plateau de Téléfoot. S’il n’y a plus Icardi, il faut un profil d’avant-centre qui soit à la fois buteur et à la fois joueur comme Lewandowski peut le faire au Bayern.“

Bixente Lizarazu qui s’est également penché sur le match retour entre le PSG et le Bayern Munich. “Le PSG ne devra pas subir autant parce qu’ils ont été maladroits devant le but (les joueurs du Bayern, ndlr) et peut-être que cela n’arrivera pas au retour. Pour moi, il faut qu’il soit un peu plus consistant au milieu et un milieu Paredes-Gueye-Verratti me paraît la meilleure façon de résister un peu plus au Bayern.“