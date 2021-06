Prandi : “Pour l’instant, nous avons rempli les 2/3 de nos objectifs”

Pour la septième année consécutive, le PSG Handball est sacré champion de France. Les Parisiens avaient besoin d’un point ce mercredi pour assurer leur titre de champion. Opposés à Cesson-Rennes, les Rouge et Bleu se sont imposés (34-28) dans le cadre de la 29e journée de Lidl Starligue. Les joueurs de Raúl Gonzalez poursuivent par la même occasion leur quasi sans-faute en championnat (26 victoires, 1 nul et 1 défaite). Après ce nouveau sacre, l’arrière gauche du PSG Handball – Elohim Prandi – a exprimé sa joie avant de rappeler le prochain objectif des Rouge et Bleu : EHF Champions League.

“Après la Coupe de France, être Champion de France c’est super ! Pour l’instant nous avons rempli les 2/3 de nos objectifs. Il faut encore pousser, travailler pendant les 10 prochains jours pour aller chercher ce dernier 1/3 qui nous manque. Je suis venu à Paris pour gagner ces titres et j’espère qu’il y en aura d’autres. Ça a été une très belle saison en Lidl Starligue. Nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer toutes ces rencontres. J’espère que les saisons suivantes seront aussi bien”, a déclaré Elohim Prandi après la victoire en championnat, via le site officiel du PSG. “Face à Cesson, nous avons connu un début de match difficile. Mais nous ne nous sommes pas inquiétés. Nous avons continué à jouer notre jeu. Tout n’a pas été parfait mais l’essentiel ce soir c’est de décrocher ce titre.”