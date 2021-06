Ce mercredi soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet de Cesson-Rennes dans le cadre de la 29e journée de Lidl Starligue. Les Parisiens avaient besoin d’un match nul pour s’offrir son huitième titre de champion de France, le septième d’affilée. Le début de match est serré, les deux équipes se rendant coup pour coup. Mais les Bretons arrivent à prendre un léger avantage (5-4, 8e). Le PSG Handball va avoir un passage à vide de six minutes sans un seul but marqué. (16e, 8-7). Après ce trou d’air, les deux équipes vont continuer leur mano à mano (13-13, 26e) avant une accélération dans les cinq dernières minutes du PSG qui lui permet de rentrer aux vestiaires avec cinq buts d’avance (13-18). Une avance qui ne va cesser de monter (14-21, 36e) pour se stabiliser autour des sept buts d’avance pour les Rouge & Bleu (21-28, 45e). Les Parisiens s’imposent donc lors de ce déplacement en Bretagne (28-34) et donc s’offrir le titre de champion de France, le huitième de son histoire.