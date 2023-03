Ce jeudi, coup d’envoi à partir de 18h45, les féminines du PSG se rendent en terre allemande pour y défier le VFL Wolfsburg. Une partie durant laquelle les Rouge et Bleu devront renverser le score négatif du match aller (0-1) pour valider une qualification en demi-finales de la Women’s Champions League.

Les féminines du PSG n’ont pas le choix si elles veulent poursuivre leur idylle européenne : il faudra accrocher un résultat positif sur la pelouse difficile du VFL Wolfsburg ce jeudi soir. Mais pour cela, il faudra sortir une prestation de haute volée afin de remonter le 0-1 concédé lors du match aller sur la pelouse du Parc des Princes il y a une semaine de cela. Les Parisiennes en sont, bien évidemment, capables et le rectangle vert nous donnera son verdict bien assez tôt.

Renverser la vapeur

À quelques heures du coup d’envoi de cette partie capitale, Gérard Prêcheur a pris la parole auprès du média officiel du club rouge et bleu. L’occasion pour lui d’afficher ses attentes. « On connaît les enjeux, la règle. Cela se joue sur deux matches. Le match aller ne s’est pas déroulé comme nous le voulions au niveau comptable. Mais il nous reste désormais 90 minutes minimum pour renverser la vapeur. (…) Le gros point positif c’est que nous avons fait un gros match à l’aller. Ça n’a pas suffi. Mais il y a eu des circonstances particulières. Nous avons pu analyser que nous avons encore une grosse marge de progression sur le plan tactique et nous verrons sur le plan mental. »