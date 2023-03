Ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 ( Chaîne YouTube de DAZN), la section féminine du PSG accueille le VFL Wolfsburg en marge du match aller des quarts de finale de l’UWCL. Un choc qui se jouera au Parc des Princes et sur lequel est revenu Kadidiatou Diani pour le média officiel du club.

Positionnées à la deuxième place de la D1 Arkema, à un petit point de l’Olympique Lyonnais, les féminines du PSG ont rendez-vous avec la Women’s Champions League ce mercredi soir. Un match aller capital qui aura un lieu privilégié pour se dérouler puisque ce sera au Parc des Princes. Nul doute que les supporters rouge et bleu donneront de la voix pour soutenir ses joueuses.

Les féminines de retour au Parc des Princes

C’est notamment le souhait de Kadidiatou Diani. Interrogée par PSG TV, l’attaquante rouge et bleu s’est exprimée sur cette échéance et se réjouit de pouvoir évoluer sur la pelouse du Parc des Princes pour cette occasion XXL face à un adversaire rompu à ce genre de joutes continentales. « À ce stade de la compétition, il ne restait que de grandes équipes. Personnellement, cela fait six ans que je suis ici et c’est une équipe que nous n’avons jamais affronté sur cette période. Ce sera donc une découverte pour nous face à cette belle équipe. À nous de nous donner les moyens d’aller chercher cette qualification. (…) Le fait de jouer cette grande compétition au Parc des Princes est une joie pour nous. J’espère que l’on pourra accueillir un maximum de supporters. J’ai souvenir de notre dernier match disputé au Parc face au Real Madrid. Les supporters criaient du début à la fin. C’est vraiment une très bonne ambiance qui donne beaucoup de force d’énergie. Ça nous donne envie de nous surpasser pour eux sur le terrain. »